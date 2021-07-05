港凱莉山涉拖糧　離職教師入稟追薪　官要求被告下月交抗辯書

香港凱莉山學校承認因學校出現財務困難而不斷虧損，有傳該校的國際幼稚園教師被拖糧，不少學校教師更集體辭職，其中6位校方教職員早前入稟勞資審裁處，指控資方拖欠薪金，案件今(5日)繼續提堂。由於被告指學校正進行架構重組，需時了解相關申索人的要求及文件，審裁官要求被告於下月2日前提交完整抗辯書，並將6位申索人案件分別押後至下月及年尾再訊。

被告方為Mount Kelly International Limited，為凱莉山學校的營辦機構集團。代表指外判營運公司凱莉山學校營運混亂，已於5月聘請專業律師樓及會計樓審視校方的財政戶口及帳目營運，同時會進行架構重組。被告直言人事部及財務部剛接手有關帳目，預計需要更多時間與涉事人士了解相關申索要求，預計7月份可陸續發放早前拖欠的員工薪金。 被告又指仍要檢查申索人的上班日及假期等事項，才可確認薪資金額及福利等，目前仍在了解中。另外，被吿指部分離職教師拿取校方的電子產品，但未有交還，亦會跟進有關事宜。

申索人Billington Craig Paul 則指面對極大財政困難，亦擔心案件再續期自己將沒有逗留身份，盼在簽證結束前完成案件。

審裁官明言，被告談及有職員拿取校方電腦等物品本質屬另一件事項 ，並不屬勞資審裁處的審訊項目，即使被告提及的物資如電腦等，亦很可能不能夠用以對沖申索人提出的薪金。

審裁官認為被告方必須在本月12日前與勞資審裁處的調查主任會面，屆時主任可告知被告方需準備及繳交的文件。審裁官又表示，理解申索人的擔憂，但強調法庭需聽取雙方證供及接受盤問才能作判決，又指目前太早判斷被告是否有心拖延案件。審裁官表示，被告將需在8月2日前提供完整抗辯立場及遞交抗辯書。