小黃鴨之父遭入稟控告　指專訪內容構成誹謗

行政會議成員林健鋒的父親、著名工業家「小黃鴨之父」林亮，上周五（2日）被生產小黃鴨品牌B.Duck的公司入稟高院控告誹謗。入稟狀指《信報》於上月21日刊登一篇林亮的專訪，其內容對原告公司構成誹謗，令其損失超過4萬港元，更影響到其母公司的上市計劃。原告要求法院頒令禁制林亮再發表相關誹謗言論，移除該篇涉誹謗文章，並要林亮登報道歉及賠償。

原告是生產小黃鴨品牌B.Duck產品的森科產品有限公司，被告是林亮（又名林亮添），林亮曾創作小黃鴨LT Duck。入稟狀指《信報》於今年6月21日發布題為「「小黃鴨之父」林亮 為玩具添生命力 90歲再創業 重塑經典宣揚奮鬥精神」的文章，文章指林亮於專訪中曾表示「生產小黃鴨的品牌B.Duck，曾向全國多間公司提出侵權訴訟...林亮旗下的LT Duck也未能幸免...事後才知道對方之前已寄律師信控告LT Duck侵權，但結果敗訴」。該篇文章於網上亦有轉載。

入稟狀指，原告從無控告林亮的公司或控告LT Duck侵權，只是其子公司曾於2019年3月在內地控告LT Duck的「再授權」（sub-licensee）公司侵權，且獲判勝訴。入稟狀續指，文章發表後已令原告損失超過4萬港元。而原告的母公司於今年5月4日向香港聯合交易所申請上市，但林的公司卻於5月底向港交所發信指原告母公司涉侵權行為，原告指加上該篇誹謗文章，會影響港交所就其上市申請的審批。原告現要求法庭頒令，禁制林再發布類似的誹謗言論及要求收回該涉案文章、要林在一份中文報章及一份英文報章刊登道歉啟事及賠償。