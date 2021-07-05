1歲B「熙熙」急性肝衰竭命危　亟待A+或O血型肝續命

1歲嬰兒患急性肝衰竭，亟待好心人捐肝續命！現年1歲零2個月的熙熙原本身體健康，近日突然因急性肝炎致肝衰竭，現時留醫瑪麗醫院深切治療部，情況危殆，急需年齡介乎18至60歲、A+或O型血、身體情況良好的人士捐肝，以即時進行肝臟移植手術。

熙熙母親區太指，熙熙上周五(2日)晚上發燒，翌日到私家醫生診所求診，當時醫生診斷熙熙患玫瑰疹，並處方退燒藥、止痛藥及消炎藥，惟熙熙服藥後嘔吐，家人周日(4日)帶他到公立醫院求診，他入院後情況急劇轉差。

區太泣訴：「看着他由慢慢昏迷，到出現肝衰竭」，肝功能指數由正常的40急升約150倍至逾7,000，肝凝血功能亦受影響。她續指，目前仍未知道熙熙病因為何，但未及等到檢測報告，今早(5日)已獲醫生告知須立即取得肝臟作移植手術，「已經連一星期都等不及」。

區太表示，自己有肥胖問題，要減肥才可捐肝，「但已經等不及」，丈夫亦因血型不合而無法捐肝。她指，熙熙是個「快樂BB」，甚少哭泣或生病，是家庭中的開心果，目前只能寄望有奇迹發生，或有好心人可捐肝予熙熙，讓他重獲新生。