進步教師同盟宣布停止運作　「法政匯思」無聲解散

港區國安法生效以來不少政黨及民間組織解散，近日再有2個組織宣布停止運作或解散，當中包括「進步教師同盟」，該組織在反對修訂《逃犯條例》風波期間，多次與其他教育界團體發聲明，要求政府撤回修訂、成立獨立調查委員會等。據指，由多名法律界人士組成的「法政匯思」亦已解散，官網及Facebook專頁已無法進入。

2014年成立的「進步教師同盟」昨日(4日)於Facebook專頁發文，宣布即日起停止運作，專頁亦將會下架，目前該專頁已被刪除。該組織成員有中小學教師、大學及大專講師，包括曾在學校舉行的政改座談會時，向官員舉起「我有權選特首」紙牌的教師吳美蘭、退休教師韓連山等。「進步教師同盟」被視為教協的改革派，曾在2014年參選教協監事會換屆選舉，最終取得6席。

另外，由多位法律界人士組成的「法政匯思」亦已解散，其Facebook專頁已刪除。有成員在接受傳媒查詢時表示，組織已在1個多月前解散，但未透露原因。「法政匯思」於2015年成立，前成員包括大律師李安然及吳宗鑾等，並會就重大社會議題發表意見，例如政改、人大釋法等。