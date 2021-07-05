海航遭融資公司入稟　追億元按揭貸款

一間融資公司上周五（2日）入稟高院，向持有西半山「天匯」一個高層複式單位的公司及作為擔保公司之一的海航集團，追討一筆1.8億港元的按揭貸款。入稟狀要求法庭頒令被告公司交出涉案單位及將其拍賣，且要被告公司償還該1.8億港元以及支付利息。

原告是晉安融資有限公司，被告依次是持有香港干德道39號天匯45樓(又稱68樓)A室複式單位連天台、多用途平台、冷氣機房及屋頂的兆鴻有限公司、持有兆鴻的Excellent Honour Limited、直至2019年11月底曾持有Excellent的Blossom Sage Limited及直至2019年11月底曾持有Excellent 的海航集團國際有限公司。而次被告至第4被告均是涉案貸款的擔保公司。

入稟狀指原告公司與兆鴻於2019年6月19日與原告公司簽訂按揭貸款合約，兆鴻以涉案單位作抵押，原告公司則批出1.8億港元的按揭貸款，年利率為8.76%。由於被告未能還款，故原告要求其交出單位，把要法庭頒令將單位拍賣。入稟狀亦要求被告償還貸款及支付相關利息。