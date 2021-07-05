政Whats噏：稱家庭最重要　畢東尼離港與家人團聚

自傳出政府要求區議員宣誓，到宣誓條例5月刊憲後，已引發多次區議員離職潮。其中喺舊年九龍灣麗晶花園爆疫期間，時任區議員畢東尼因身處英國未能返港協助居民而畀人鬧爆，及後更因健康理由辭職及宣布退出香港政壇。佢尋日(5日)就分別喺Facebook貼文同Whatsapp中發短訊，話佢「正在歸途，與家人團聚」，又指斷捨離、家庭係人生中最重要嘅一環，並附上喺香港機場離境大堂揮手道別嘅相片。

其實畢東尼早前就被指喺英國「風流快活」一事解畫，佢話喺一年前發現腎臟出現腫瘤，希望喺手術前前往英國同家人會面，點知滯留當地。當時原定喺1月1日返港，並喺2月入院做手術，但因為滯留英國一段時間，手術延遲至5月中先進行。

佢仲話由英國返港後，感到身體大不如前，體力或精神上都比以往遜色唔少，喺處理地區事務上都感到吃力，認為自己身體情況已經唔能夠再應付區議員日常工作。佢又話喺長達42日嘅酒店隔離中，明白到「斷捨離」嘅道理，對於某啲事情必需有所放棄，所以決定辭任區議員同退出香港政壇喎。