整筆撥款津助制度檢討報告出爐　建議保留現行撥款方法

整筆撥款津助制度屢被批評引起「肥上瘦下」的問題。

整筆撥款津助制度推行逾20年，一直受社福界批評引起「肥上瘦下」的問題。勞工及福利局今（5日）公布，優化整筆撥款津助制度檢討專責小組已完成有關檢討並發表報告。報告指出，該制度讓非政府機構可因應最新情況有效調配資源，為有需要的人士加強服務，認為現行制度應予以保留，包括維持中點薪金撥款基準等，並在5個領域提出共30項建議。當局將於下周一（12日）向立法會福利事務委員會作出匯報，社會福利署將於持份者商討執行細節，預計在下個財政年度起逐步推行。換言之，新建議最快明年4月起推行。

對於社福界批評制度引起「肥上瘦下」、有機構把中下層員工的薪酬上限定於相應公務員薪級表的中點薪金，報告認為，公務員的薪酬架構只是社署用作計算撥款的參考，而非用來規限其薪酬安排；顧問公司調查亦顯示，機構估算薪酬支出與社署中點薪金撥款大致相若，沒有數據顯示撥款不足以應付薪酬支出，建議維持中點薪金撥款基準。

對於有員工表示離職的主要原因與薪酬福利及工作時間等有關，專責小組大致認為，機構可按本身的人力資源政策，開設與社署估計資助人手編制不同的專業職級，機構應為員工提供明確的專業發展階梯，薪酬水平亦應反映相關職位所要求的經驗和需承擔的責任，並適時檢視其他職系人員的薪酬待遇。

報告又指，專責小組明白到部分機構擔心長遠薪酬開支的承擔，對員工薪酬採取非常審慎態度，例如把薪金上限定於中點薪金，建議機構提高員工薪酬政策的透明度，包括披露最高3層管理人員薪酬；公開各常設職位的薪酬架構、編制及起薪點等。另外，小組認為機構有空間改善員工退休保障，例如為年資較長的員工提供高於法例最低要求的公積金，以鼓勵留任。

對於有員工反映機構現金流過剩會抑壓薪酬待遇，報告指出，有機構反映職位出缺、離職率高等不同原因，會引致個別機構出現超過25%整筆撥款的儲備金額，不一定是刻意為之。專責小組建議，機構應每年便用精算服務作財務推算，以便機構使用公帑及考慮採用更進取的人力資源政策。

不過，報告公布前，早有社福機構工會批評是次檢討中，未有全面公開顧問公司的調查報告，諮詢過程極不透明；加上報告指中薪點撥款足夠支付按年資認證，亦可跟公務員總薪級表至頂薪的說法未能應對現實，更把問題推向機構管理不善，如同將員工與機構置於對立面，狠斥社署推卸責任，對此非常憤怒。