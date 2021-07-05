國安重犯黎智英保釋遭拒惹議　律政司：指定法官未違司法獨立

涉犯國安法的黎智英曾申保釋被拒，現已正式在赤柱監獄服刑。

多案纏身、被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首的國安重犯黎智英，被控違反《港區國安法》，提堂時被國安法指定法官拒絕保釋，須還押懲教署看管，坊間質疑國安法影響本港的司法獨立性。律政司署理刑事檢控專員楊美琪今日(5日)出席國安法論壇座談會時解釋，終審法院在黎智英案件中裁定、理解國安法第42條有關保釋問題時，需要留意國安法的立法背景及目的。

楊續指，對有關條文的理解，除要兼顧立法目的外，亦要盡可能兼用保障人權及堅持法治原則的規定。她指有關人權、自由及法治及保釋的一般規定，是繼續適用於危害國家安全犯罪案件中，裁定法官須先確定是否有充足理由，相信被告人不會繼續實施危害國家安全的行為。

終院指，除國安法規定的特別情況外，人權、法治原則及香港特區一般適用規則，在涉及國安法案件中可繼續適用。楊強調，特別例外情況原意是與香港憲制權利、自由及其他法定常規一同運行，是形成連貫及整體的其中一部分。

楊又引述原訟法庭就國安法首宗案件、即唐英傑案中強調，特首非指派或任命某位法官負責審理某宗案件，法官會遵守司法誓言，依法履職，不會因特首有權指定法官，而令特首或港府可干預法官的審判工作。她強調合理、持平及知情的旁觀者，是不會認為處理案件的法官，會因法官是由特首指定而失去獨立性。

另外，律政司司長鄭若驊在論壇上指國安法和本地法律互補、相融，能兼顧兩地差異，亦能解決本港的法律漏洞，所以若本地法律與國安法不一致，則會採用國安法。她舉例指，在壹傳媒黎智英案中體現，為保釋申請增加嚴格要求，要先確定相信相關人士不會再危害國家安全。

鄭續稱，國安法保障人權、維護法治，保障了香港居民在《基本法》和國際人權公約中的人權和自由，亦訂明國安法沒有追溯力。但她指自由沒有絕對，正如終審法院在處理黎智英保釋時亦提到，保護國家安全時，都要顧及人權。她又稱，新聞自由受《基本法》保護，但亦有義務，新聞從業員和其他人一樣都要遵守法律，要提供可靠的資訊。

實際上，律政司一向被指「青黃不接」，隨着刑事檢控專員梁卓然去年底離職，當時由律政司副刑事檢控專員兼資深大律師譚耀豪接替，而其署任期至3月底完結。該職位再由刑事檢控科的副刑事檢控專員「輪流署任」，即律政司副刑事檢控專員兼首席政府律師楊美琪。她由今日4月起出任署理刑事檢控專員，並於7月1日起繼續署任，至今年9月30日為止。