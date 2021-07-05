鰂魚涌公園槍殺案　被告寫信道歉　「好對唔住！萬分懺悔！」

報稱曾任保鏢的女子，疑因外祖母遺產分配問題與親戚生嫌隙，並在3年前與親戚午膳商討問題後，於鰂魚涌公園突然掏出手槍連開4槍，擊斃二姨和四舅父，三姨及二舅父亦遭槍傷。她否認兩項謀殺及兩項蓄意射擊罪，案件今（5日）在高等法院續審。庭上披露被告曾在案發後寫信給三姨，坦言「媽媽的離開，令我太傷痛」，向三姨連番道歉，表示對三姨所受的傷痛感同身受，感到「萬分懺悔」，又自言「好崇拜和愛你！永遠都係」，更稱「槍鏜當時有9顆子彈，我沒有，永遠不會對你補槍」。

47歲女被告詹心桀，被控於2018年6月26日至27日，在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬(80歲)及其四舅父詹鎮基(62歲)，及意圖使二舅父詹前駒(72歲)及三姨詹小慧(60歲)身體受嚴重傷害而向兩人射擊。

三姨詹小慧表示，被告曾經製作網站，指控他們幾兄弟姊妹故意不分配遺產給被告母親。她指，被告此前從沒主動提起此事，他們是透過網站才知道被告「掛住（遺產分配）呢件事」，於是便着手安排分配遺產。詹續供稱，被告一向習慣低頭輕聲講話，到餐廳會「左望右望，又望下枱底，但唔係不停望」，坦言「常人會覺得好怪」。被問及有否留意到當被告母親去世後，被告的表現是否比以往更古怪，詹稱彼此很少見面，故不知道，但她承認知道被告母親生前曾患精神疾病。

被告在扣留近一個月後，曾經寫信給詹小慧。控方在庭上讀出信件，內容提到「對唔住，你的傷勢好些了嗎？對你和舅父阿姨造成的傷害，我感同身受！萬分懺悔！當你不顧一切，扑衝向舅父時，我見到的是，媽媽離開我時，完全一樣的『疼』！！！媽媽的離開，令我太傷痛！！！槍鏜當時有9顆子彈，我沒有，永遠不會對你補槍！！！好崇拜和愛你！永遠都係！好對唔住！反思自己未有做到夠好的地方！記得你的好！好對唔住！我愛你！期望今生尚有機會彌補，重建心中期望的『美好』。」被告其後亦再寄了另外3封信給詹小慧，不過詹小慧指，自己沒有閱讀該些信件。