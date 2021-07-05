唐英傑案教授續作供　稱「光時」意指挑戰中國政府管治

23歲青年唐英傑涉嫌違反《港區國安法》，駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線、並撞傷3名警員之案件，今（5日）繼續在高院審訊。嶺南大學歷史系教授劉智鵬作為控方專家證人繼續作供，他分析指「光時」口號在前年反修例示威活動中多次出現，其語境與5年前梁天琦所說時相同，都表示要挑戰中國政府對香港的管治。

控方繼續傳召劉智鵬教授作供。劉分析政治口號「光復香港 時代革命」的起源，指口號的始創者是本土民主前線前發言人梁天琦。該組織主張香港本土與周邊的地域及族群沒有關係，並爭取「香港人自己處理香港事」的政治目標。劉遂指出，梁與黃台仰曾展開討論，當時黃提出勇武抗爭、打倒港共政府、為香港人帶來改變及建立屬於自己的國家，梁聽後表示認同。故以上觀點可視為梁的政治理念的總結。

劉教授又指，由前年6月9日直至案發當天，有「光復香港 時代革命」口號出現的日子多達218日。例如前年7月25日示威者聚集在中聯辦門前，他們叫喊口號，又圖鴉「支聯辦」字句，劉認為將中國稱呼為「支那」，等於把自己當成外國人去看待中國，而口號正是挑戰中國政權，其語境與5年前梁天琦所說時相同。此外，多次示威活動中除了出現涉案口號，亦有人叫喊「驅逐中共」、「香港獨立」等其他口號，並伴隨破壞社會秩序及毀壞公物的行為。