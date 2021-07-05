中一派位明揭盅　獲派首3志願滿意率達92%

2021年升中派位結果將在明日（6日）公布。教育局今日（5日）表示，本年度共有52,055名學生參加中學學位分配辦法，按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首3個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為92%，比去年稍升2%；獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為81%，亦較去年上升4%。

教育局表示，獲自行分配學位的學生當中，65%學生獲派首志願學校；透過統一派位階段（包括甲部「不受學校網限制」及乙部「按學校網分配」兩部分合計）獲派學位的學生當中，87%的學生獲派首3個志願學校，67%的學生獲派首志願學校。

當局呼籲家長及學生以平常心面對派位結果，學生的學習成效並非只取決於他們獲派的學校，更重要的是他們是否在學習中積極進取，家長亦應繼續支持和鼓勵子女，以免個人的期望加重子女的負擔。

所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。此外，如家長在《中一派位選擇學校表格》內已填寫手提電話號碼，以示同意透過該手提電話號碼接收派位結果，他們亦會於明日透過電話短訊得知派位結果。

註冊日期為本周四及周五（8日及9日），所有學生必須於註冊期內前往獲派中學註冊。倘若學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關學生的家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。