鄧炳強指本土恐怖主義抬頭　斥有人把孤狼行為英雄化

上周四（1日）時一名男子於銅鑼灣刺傷一名執勤中的警員後再自殺身亡。保安局局長鄧炳強今（5日）出席有關《港區國安法》的法律論壇時表示，年輕人守法意識薄弱、犯罪年輕化，而本土恐怖主義亦在本港抬頭，認為社會上應防範自我激化的人，恐演變成孤狼行為，批評仍然有人嘗試英雄化如此行為。他指將會帶領紀律部隊嚴正執法，並加強宣傳，令市民提高警覺，做好維護國家安全的責任。

鄧炳強在論壇中表示，自2019年6月開始，香港面對黑暴肆虐，更有人要求外國制裁特區政府，批評外國勢力為了自身利益才會支持香港的暴徒，更曾有境外組織公然為暴徒籌集資金。他指香港面對港獨的肆無忌憚，自2012年的反國教事件、2014年的違法佔領事件，到2019年時暴徒更是揮舞港獨旗，批評暴徒的暴力情況嚴重，例如大量路磚和欄杆被拆毀，而黑暴也大大傷害了年輕人的守法意識。

他指出，由於香港一直未能為《基本法》第23條立法，《港區國安法》正正填補了漏洞，而當局已以國安法拘捕了110人，有效打擊危害國家安全的行為，例如當中涉及顛覆國家政權的去年民主派35+初選案，他又批評有人以新聞自由作藉口，危害國家安全。

他又強調，雖然國安法已實施一年，但政府絕不能掉以輕心，因年輕人守法意識仍然薄弱，港獨分子亦沒有完全放棄，嘗試透過文化活動、電影、書刊等繼續宣揚港獨訊息，更有大學學生會組織公然稱暴徒為義士，又稱要對抗政權。文化界亦有港獨組織透過電影和書本宣揚港獨訊息。他稱，《港區國安法》踏入實施的第二年，保安局將會帶領紀律部隊，做好維護國家安全的責任。