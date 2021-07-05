揚言維他奶總部大樓放炸彈　警方跟進調查

有人於今日(5日)在維他奶官方網站留言，聲稱將會在屯門河田街6號、維他奶總部大樓放置炸彈，職員得悉後，立即到警署報案。警方派員到場經初步調查後，案件暫列「炸彈嚇詐」，由屯門警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。據了解，維他奶Facebook專頁收到一個訊息，內有一張舉中指相片，並寫有「在香港維他奶公司引爆炸彈」等字句。

上周四(7月1日)香港回歸紀念日，任職維他奶國際集團有限公司採購部主任的梁健輝(50歲)，在銅鑼灣以利刀襲擊一名男警後，梁再以利刀自插心臟亡。事後網上流傳一份聲稱由維他奶集團發出的內部通告，並以「有關一位同事於事件中身故」為題，指集團採購部主任梁健輝於銅鑼灣事件中不幸逝世，並向其家人致以最深切慰問。通告引起大批內地網民不滿，更發起抵制維他奶行動。

集團於上周六(7月3日)在內地社交媒體「微博」發聲明稱，相關內部通告是由一位員工私下撰寫，並在未經授權情況下內部轉發，並無遵從集團的內部審批流程。相關文件使用的措詞「極為不當」，涉事員工個人撰寫的內容本來不應該公開，更不應在公司內部發布，集團正調查事件，並保留追究該名員工法律責任的權利。

聲明提到，就事件對各界造成困擾及不滿，致以真誠歉意。集團長期支持香港繁榮穩定及發展，嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為，集團全力支持及配合香港政府，根據《港區國安法》，全面調查銅鑼灣事件。