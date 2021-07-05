涉逼求職男童除衫拍片認偷錢　3名青年否認禁錮勒索受審

15歲男童疑墮入求職陷阱，以為代他人用提款卡提款便可賺錢，但卻被指偷錢，更被迫脫衣拍片「招認」，再遭勒索4萬港元。3名涉事青年分別否認非法禁錮、勒索等共4罪，案件今天（5日）在區院開審。

3名被告依次是無業的曹樂謙（17歲）和張曜龍（18歲），以及汽車技術員李梓峰（21歲），同被指於2020年3月28日連同他人非法禁錮X及要求X交出4萬港元。另曹再面對一項盜竊及企圖洗黑錢罪，指他偷去X的身份證及手提電話，並企圖洗黑錢4000港元。

控方開案陳詞指，X在去年3月接獲曹的電話，表示乃其朋友介紹及有一份工作介紹給他。同月26日，X再接到曹的電話，曹要求使用一張提款卡提取4000港元，事後可獲報酬200港元，2人約在翌日凌晨見面。惟X以卡圖提取款項時，相關戶口只有數十港元，X未能提款，曹當時曾指X取去4000港元。同月28日，X再應約與曹見面，曹聲稱要捉盜去了4000港元的「阿鬼」，X遂與曹、張一同乘的士到元朗。李及後亦與他人駕車到來，李要求X交回4000港元，又以右手打了X臉兩下，曹、張則於車上取出30厘米長的膠間尺，打X手臂及大髀。

X感到十分驚恐，在迫於無奈下承認取走4000港元，眾被告要X支付4萬港元來解決事件，X曾致電其姊欲借款但不果。曹、李又要X脫去衣服拍片，並在片中說出姓名、身份證號碼及欠人4萬港元等，李又要X簽下欠單。期間，曹、張二人用間尺打X，李則用煙頭灼X的右胸口。警方其後拘捕3名被告，在李的車上搜獲有關欠單，又在李的手機相簿刪除項目內，找到3段片段，內容包括X只穿內褲站着及手持身份證，表示偷了4000港元。