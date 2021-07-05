新屋邨社區園圃計劃運作模式不一　邨內園圃用地被迫荒廢養蚊

房屋署於轄下新屋邨推行社區園圃計劃，惟因運作模式欠統一，而令不少新屋邨園圃遭圍封，淪於閒置資源；例如葵青葵翠邨及觀塘安泰邨，就有園圃被圍封而被迫荒廢及長滿雜草「養蚊」。有關注團體表示，曾就上述閒置園圃向所屬的屋邨辦事處查詢，往往被告知因屋邨互助委員會或屋邨管理諮詢委員會未成立，無人管理園圃。

監察公共屋邨福利規劃聯盟今日(5日)趁立法會房屋事務委員會開會，於會前向立法會代表遞上新屋邨社區園圃相關意見書。聯盟成員伍朗希指出，留意到多個新屋邨的社區園圃運作模式不一，令相關園圃一直無人管理而荒廢，居民亦難以使用。她認為房署在處理社區園圃方面欠缺清晰的準則及做法，令大批新屋邨園圃被閒置，居民有地用不得，當中上水祥龍園邨的社區園圃荒廢近6年，終日養草養蚊，最終因有非政府機構(NGO)參與及已成立互委會，至本月才正式開放予居民使用。伍又舉例指，觀塘彩福邨及東涌迎東邨等新入伙屋邨，居民現已入伙，卻仍未見有社區園圃位置。

聯盟建議房署在互委會或屋邨管理諮詢委員會成立前，可將社區園圃的管理及營運工作先交由新屋邨社工隊處理，讓社工隊運用社區園圃建立居民社區網絡，同時協助房署達致綠化屋邨的效果。

至於社區園圃的管理權，聯盟建議房署可參考以往借出非住宅單位予提供新屋邨社區支援服務的社福機構作為臨時工作基地的運作模式，待互委會或屋邨管理諮詢委員會成立後歸還，減少閒置土地情況。