烈顯倫指反修例示威屬叛亂　狠斥示威者破壞由市民埋單

2019年反對修訂《逃犯條例》示威衝擊本地民生經濟，終審法院前常任法官烈顯倫今(5日)出席《港區國安法》法律論壇的座談會上批評，即使港府撤回修例草案，示威運動亦未有停止，代表背後有更黑暗的事情，又狠斥示威者未為自己對數百萬人民造成的苦難，及帶來幾十億元的損失承擔責任，最後全由香港納稅人「埋單」，更形容香港當時面對的是一場叛亂，是要推翻政府。

烈顯倫發言時提及2019年修訂《逃犯條例》爭議，指當時國際社會關注跨國犯罪活動，港府為了令香港與其他發達經濟體保持一致，有必要提升條例層次，但卻有人在網上發起恐嚇式運動，指條例草案將容許內地特工到港拘捕港人回內地，令街頭騷亂爆發。

他形容香港當時面對的是一場叛亂，是要推翻政府，而叛亂分子亦犯下錯誤，將政府低調及克制的反應，視為軟弱的表現，故他們的領導者有數月時間在舞台上趾高氣揚，被貼上「自由鬥士」的標籤，更登上時代雜誌封面，但卻未就自己對數百萬人民造成的苦難，及帶來幾十億元的損失承擔責任，最後全由香港納稅人「埋單」。

在2019年8月18日非法集結案中，被內地官媒點名炮轟為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英、民主黨創黨主席李柱銘及民主黨前主席何俊仁均被判刑。烈顯倫指警方當時反對團體遊行至中環進行大規模集會，惟活動發起人公然藐視法律，舉起巨型橫額在公路遊行。他指有關人士當時充滿勝利感，如炫耀自己不受法律約束，惟強調「法律手臂好長」。

他強調在示威期間，香港警察保持整齊隊伍，保護市民生命及財產，時刻保持冷靜克制，抵禦佩戴裝備、手持鐵棍及投擲汽油彈的襲擊者的攻擊。但警員及家人的資料卻被人在社交媒體上公開，子女在學校被欺負，認為警隊依然保持紀律，認為社會應對此存感激。

就維護國家安全方面，他指《基本法》中列明要求特區政府自行制訂法律，禁止叛國、分裂及顛覆國家的行為。特區政府曾就《基本法》23條立法建議發表諮詢文件，當中提出世上所有國家在法規中，有明確規定防止及懲罰危害國家主權、領土完整及安全的罪行，故一個國家的公民享有人權同時，亦有對等義務保護國家、支持立法。他形容，所有有思想的人應意識到，有必要實施《基本法》23條，強調香港需要一套國家安全法，而非區域安全法。