議員質疑公屋邨難推垃圾徵費　另指長者寬敞戶終身免租進度慢

房屋事務委員會今日（5日）於立法會召開會議，就房委會轄下屋邨的環保政策措施及長者寬敞戶終身全免租金計劃展開討論。會上多名議員均對房委會轄下公屋邨如何應對未來的垃圾徵費、屋邨的廚餘回收進展等展開質詢。有議員認為目前垃圾徵費計劃快將通過，惟如何引入房委會轄下屋邨仍是問題；亦有議員質疑長者寬敞戶終身全免租金計劃的成效，認為該計劃已批出374宗申請，但僅得77戶接受編配，批評政府進度緩慢。

議員柯創盛直言，房委會於2020至2021年度的環保工作目標大部分均達標，故2021至2022年度的環保工作目標理應多於40項、不可怠慢。柯又質疑垃圾徵費計劃快將通過，政府當局仍未交代清楚更多具體詳情，應要如何引入房委會轄下屋邨。

房屋署助理署長(屋邨管理)鄧馮淑姸回應時表示，早前已與環保署合作，在公共屋邨推出先導計劃讓居民能模擬垃圾徵費的情況，會總結先導計劃的經驗來幫助推行第2期的先導計劃，惟即便被追問更多細節，局方仍沒有提供，只稱會繼續與環保署保持聯絡。

議員鄭泳舜於會上亦有關注廚餘回收問題，認為政府目前於廚餘回收方面只有推廣至商場、街市及1個屋邨，質疑為個仍未推廣至居家層面，是否應要擴大範圍。當局亦未有正面回應，只重申現時廚餘回收試行計劃包括18個商場、街市及1個屋邨。

此外，長者寬敞戶終身全免租金計劃的成效備受多名議員質疑。議員郭偉強批評編配效率緩慢、讓長者「申請完等咁耐又唔知等咩」。房屋署副署長(屋邨管理)楊耀輝則回應指，因各申請者有特別要求，而讓長者自行「揀樓」亦有違一貫做法，如一有合適單位便會盡快為長者編配。