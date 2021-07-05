港區國安法實施逾1年　公共圖書館72項館藏受檢下架

《港區國安法》實施逾1年，康樂及文化事務署轄下的公共圖書館陸續覆檢政治人物及涉本土政論的書籍，數度把相關書籍從圖書館下架，以檢討書籍有否違反國安法。康文署回覆東網查詢指，至今發現共有72項館藏涉嫌內容可能違反國安法，正將它們暫時下架，研究內容是否違反有關法例。

康文署去年7月、今年5月初及5月底，先後將34本書籍從公共圖書館下架，而被控違反《港區國安法》的《壹傳媒》黎智英的著作及上月停刊的《蘋果日報》舊報章近日亦全數下架。康文署指出，隨着《港區國安法》立法，公共圖書館須確保圖書館藏遵守有關法例規定，當署方發現有關館藏涉嫌內容可能違反國安法，會以嚴肅態度處理，暫停有關館藏的服務，並與有關部門研究內容是否違反有關法例。

《蘋果日報》於上月24日出版最後一份報紙，但同日石塘咀公共圖書館的「館長推介」書架，發現放滿《壹傳媒》黎智英著作，包括《門窄路狹出生天》、《時代，請等等。》、《自己的聲音》等，同日下午有關著作已被換走。事件中，一名職員停職，康文署就事件進行詳細調查。