警方7億打造財務數據分析平台　打擊洗黑錢恐怖活動等

警隊擬建立財務數據分析平台，以提升打擊洗黑錢、恐怖主義融資及資助顛覆國家安全等罪行能力。該平台會透過數據探勘、機器學習和AI人工智能等技術協助策略性分析，有機會令決策過程由以往約6周壓縮至約1周。警方預計，平台最快明年第4季啟用，2027年全面投入服務，2021至27年度非經常性開支近7億港元。

警務處署理助理處長鍾詠敏表示，平台可以追查可疑資金的流向及涉案人與相關機構的關係，亦可分析最新洗錢特徵採取行動，平台會由聯合財富情報組操作和監督。鍾表示，恐怖分子在籌集資金時會隱藏個人身份，由代理人處理資金，以刻意隱瞞關係，而AI平台正正可處理大量數據資料，分析蛛絲馬迹偵破恐怖活動。

另外，警隊計劃採用混合模式開發財務數據分析平台，採購現成商用系統及自行開發專用系統，預計明年第四季及2027年初分階段啟用，未來6年涉及6.98億港元非經常性開支，而2025/26及2026/27年度每年涉及2,577萬港元經常性開支，其後2027/28年增至4,764萬港元，警隊解釋資金調升與後期資料搜集及分析數以萬計可疑數據有關。