涉前年旺角非法集結　49歲消防員受審

前年11月旺角衝突中，有兩名消防員被指參與其中而遭起訴，其中一人早前承認5項控罪，判囚34個月。另一人被控非法集結及違反禁蒙面法，他與同案另一名無業漢均否認控罪，案件今（5日）在區院開審。控方指從2人被截停時的反應、管有的物品，及現場執勤的警員的觀察，認為2人明顯曾參與非法集結。

今日受審的2名被告分別是無業漢王若詩（46歲）及消防員陳瑞文（49歲）。控罪指他們於2019年11月10日，在旺角彌敦道及山東街一帶參與非法集結，及在非法集結中使用蒙面物品，即一個口罩。

控方開案陳詞指，當晚大批人士在山東街及彌敦道一帶集結並佔據行車道，警方分別從不同方向掃蕩，要求他們散去。期間，被告陳瑞文戴着口罩，頸上掛着一副泳鏡，與他人一同堵路，並把磚頭踢出馬路。而同樣戴着口罩的被告王若詩，則手持一支紅色光棒，由彌敦道方向衝入山東街。他當時身穿格仔上衣，內穿一件黑色印有「撤回引渡惡法」字樣的黑色短袖上衣。

2名被告先後被捕。其中陳在警誡下表示，當晚在附近用膳後走到彌敦道對開，期間不斷打噴嚏，有人告知他有水炮車射水，又給他一個口罩，他於是戴上口罩，並朝上海街方向取電單車，中途卻被捕。陳指泳鏡是放在袋中，沒有掛在頸上。王被制服時曾掙扎及不斷說「對唔住」。

本案原另有3名被告，其中34歲消防員方志雄，當日身攜汽油彈、鐵筆及鐵錘等到現場，警方截停他時，又激烈反抗，故被控非法集結、抗拒警務人員、管有物品意圖摧毀或損壞他人財產、管有違禁武器及無牌管有無線電通訊器5罪。他早前認罪，被判入獄34個月。其餘2名認罪的被告，包括17歲姓林學生及26歲銀行職員趙皓雋，則分別被判囚28個月及判入更生中心。