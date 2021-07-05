李家超斥孤狼事件令人髮指　必須制止本土恐怖主義蔓延

政務司司長李家超今（5日）出席一個法律論壇時表示，《港區國安法》一周年，卻在上周四(7月1日)發生孤狼事件，一名警員被人刺傷，形容行為令人髮指，顯示風險仍然存在。他批評有人美化及英雄化暴力行為，認為必須制止本土恐怖主義在本港蔓延。

李批評港獨分子和外國勢力破壞香港穩定，令香港成為國家安全的缺口。他又強調國安法下市民一直以來獲得的權利得到保障，包括能對特區政府作出批評、與外國交流並營商等，亦擁有言論、新聞、結社並遊行自由。

他又指國家安全並非政府單一政策局的工作，而是整個特區的責任，政府過去將國家安全融入政府工作，例如要求公職人員及區議員宣誓擁護《基本法》及效忠特區政府，又加強對公務員在國家安全範疇和憲法的培訓。在教育方面，他指教育局於今年3月已發出指引，協助學校落實相關措施，加強學生的身份認同。

為了培養社會整體的國家安全意識，他指不同部門都透過舉辦活動，例如國家安全教育日及今日的論壇等，將國家安全的意識帶到各階層，而未來各政策局會繼續上述工作。