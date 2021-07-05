男生涉攜易燃液等受審　警指被告跳花槽逃走

前年10月13日全港多區均有示威活動，期間一名18歲學生於荃灣廣場外疑被搜出2樽易燃液體及噴漆等物，被控一項管有物品意圖摧毀財產罪。被告否認控罪，案件今（5日）於西九龍法院開審。警員作供指，見到被告被追截期間跳過花槽，其後把疑裝有涉案物品的背包丟在地上。

被告何駿賢被控於前年10月13日在荃灣廣場外，管有1膠樽內含高度易燃有機溶劑144毫升六氫化苯及六氫化甲苯和108毫升異丙醇及0.02克不知名類二氧化矽固體、1玻璃樽內含高度易燃有機溶劑130毫升六氫化苯及六氫化甲苯和7毫升異丙醇及0.61克澱粉固體，以及1樽噴漆，意圖在無合法辯解下使用上述物品摧毀他人財產。

警員孫詠斌表示，當日到荃灣執勤，他到達大壩街廣場外，見到身穿深色衣服戴口罩的被告向着海盛路祈德尊新村方向跑，有同袍正在追截，他加入協助追捕。其後他見到被告拋出背包並跳過花槽，他嘗試跳過花槽時，卻撞到另一防暴警，他事後拾回涉案背包。

警長趙卓威則供稱，當日在海盛路見到被告被警員追截，迎面跑向他並跳過花槽，走近一輛黑色7人車，他在車頭方向埋伏，當被告走近時他即上前攔截，2人亦曾跌在地上，他亦沒有印象被告當時有戴上口罩。警員曹景文則指，他當時見不到被告有戴口罩，亦無印象他曾脫口罩。他當時見到被告跳過花槽，便追上並拘捕他。案件明天續審。