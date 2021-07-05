澳門稱與港通關須與內地商討　港人進賭場需待指定位置

有外國媒體引述酒店業指港澳通關後，港人只可在賭場內指定位置賭博。

本港疫情回穩，澳門政府早前指香港「清零」後14天，便有條件實施港澳通關方案，但一直未有公布具體詳情與時間表。有外國媒體今日(5日)引述澳門酒店業指，港澳通關後，港人只可在賭場內指定位置賭博。

外國媒體《GGRAsia》引述‎一名澳門十六浦索菲特酒店投資者指，澳門政府要求他們在酒店賭場內設立特定區域，讓港澳通關後的訪澳港人在內賭博。就通關時間表，澳門政府發言人今指，近日香港出現1宗酒店服務人員感染新冠病毒個案，新冠病毒感染應變協調中心尚需時觀察香港的疫情發展，基於澳門與內地的疫情聯防聯控工作，故此在放寬香港居民入境澳門的措施上，澳門需與內地相關部門溝通和評估，才能達成有關方案，一旦落實方案的實施時間，將會向外公布。

早前澳門仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩曾透露，入境旅客必須完成接種新冠疫苗，並已過14天，當局會推出藍色的健康碼給入境人士持有，但訪澳港人入住酒店時需入住特定樓層；不得參加不戴口罩的集會；部分場所不得進入，如酒吧、卡拉OK等。澳門旅遊局上周亦表示，有51家酒店共約2,700間酒店客戶，計劃接待訪澳港人。