修例打擊起底惹疑慮　Google Twitter Facebook威脅撤出香港

香港政府今年5月向立法會遞交文件，將修訂《個人資料（私隱）條例》以打擊侵犯個人資料私隱行為，任何人違反「起底」罪行，最高可判罰款100萬港元及監禁5年。美國傳媒周一（5日）報道，互聯網業界對有關法例表達憂慮，恐怕駐港員工會受牽連；美國科企Google、Facebook、Twitter更私下警告港府，如果繼續推動立法，他們將撤出香港市場。

美國《華爾街日報》報道，今年6月25日，由多間企業組成、以新加坡為基地的亞洲互聯網聯盟（Asia Internet Coalition）去信香港個人資料私隱專員公署，指出雖然他們反對「起底」，但指條文字眼含糊，擔心企業及駐港員工因用戶上載的內容，而面臨刑事調查甚至檢控，因此要求更清晰界定何為違法，並提出與港府有關部門舉行視像會議商討。

亞洲互聯網聯盟主席佩因（Jeff Paine）在信中表示，港府就反「起底」作出了不合比例和不必要的回應，認為會損害言論自由及令一些非惡意的分享資訊行為有機會被刑事化；而唯一防止科企受罰的方法，就是不要在香港投資及提供服務。

香港個人資料私隱專員公署發言人證實收到有關信件，強調有需要修例以處理「起底」問題，形容「起底」行為已經挑戰道德和法律底線。對於報道內容，Google、Facebook、Twitter拒絕評論，亦沒有公開在港的員工人數，外界估計合共至少100人。