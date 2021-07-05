政Whats噏：開發郊野公園邊陲地欠支持　盧偉國批政府乏游說

本港接連遭受社會事件同新冠疫情衝擊，主事官員被炮轟辦事不力。有議員曾批評問責官員好似「飲早茶搭枱嘅茶客」，冇溝通、冇聯繫，亦冇團隊精神為香港止暴制亂及控制疫情，強調係「人嘅問題」。工程界議員盧偉國（WK）近日亦以飲茶做比喻，指茶樓就算設有點心紙，茶樓夥計都會向茶客推介新推出嘅點心，所以政府有需要向市民多加游說。睇嚟無論政府官員係茶客定係夥計都做得唔好啊！講緊乜嘢先？咪就係郊野公園邊陲地建屋囉！

公營房屋供應嚴重短缺，輪候公屋時間要等5.8年，創22年新高。早前社會上有聲音重提希望政府能夠重新考慮喺郊野公園邊陲地帶興建居屋。實際上，WK所屬嘅經民聯早前亦提出類似嘅建議，然而政府早前表明暫時無意重啟研究呢個項目，又話土地供應專責小組早前研究顯示，呢個選項未得到大多數市民支持，所以未有列為優先研究嘅土地供應選項之一。

可能見政府搵專責小組做擋箭牌，WK近日進一步話可以考慮喺毗鄰郊野公園嘅水泉澳建屋，因為水泉澳附近已經有公共屋邨，有足夠基建配套增加居住人口。佢仲質疑土地供應專責小組只以「剔點心紙」嘅做法嚟簡單詢問市民選擇意願，以致建議開發郊野公園邊陲地嘅支持度偏低。佢話香港平地唔多，儘管移山與填海係過去開發土地嘅重要手段，但兩者近年來都變得「罪惡」，尤其係佔全港土地面積高達4成嘅郊野公園，連少少邊陲地都唔掂得。

佢認為政府若能對各種土地發展選項詳加解釋，市民對開發郊野公園邊陲地嘅觀感可能會有改變。佢亦以飲茶做比喻，指茶樓就算設有點心紙，茶樓夥計都會不吝唇舌，向茶客推介新推出嘅點心，所以政府有需要向市民多加游說。

雖然話要詢問市民意願，但WK又認為某情況下市民所認知係有啲局限，所以政府施政有時候都唔能夠完全依照市民嘅選擇去做，否則施政就會欠前瞻性，談不上係良政善治囉！