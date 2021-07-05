兩學校爆發上呼吸道感染　被納入強檢公告

政府今日(5日)公布，由於兩間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，鑽石山鳳德邨鳳德社區中心5樓基督教香港崇真會安強幼兒學校及藍田慶田街8號聖愛德華天主教小學就讀一年級及二年級的學生，及曾面授該級別學生的老師被納入強制檢測公告。

任何在今年6月22日至今日期間曾身處基督教香港崇真會安強幼兒學校超過2小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於本周三(7日)或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於周五(9日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在上周六(3日)至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，在今年6月22日至今日期間於聖愛德華天主教小學就讀一年級及二年級的學生，以及曾面授該級別學生的老師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，本周三或之前接受檢測。受檢人士若在上周六至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。