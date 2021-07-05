明日凌晨3時起　「智方便」登記消費券只限應用程式內進行　

市民透過「智方便」登記電子消費券連日出現「大塞車」。政府資訊科技總監辦公室指，明日(6日)凌晨3時開始，市民如果希望使用「智方便」作身份認證以登記電子消費券，須直接透過其流動裝置內的「智方便」應用程式進行登記，以確保選擇以這個方式登記的市民已是「智方便」的用戶。

資科辦發言人表示，過去兩天不少選擇透過「智方便」登記電子消費券的市民，因並非「智方便」現有用戶而作新登記，導致指令積壓及頁面被閒置，擠佔網絡資源，造成長時間輪候的情況。為此將作出調整，「智方便」用戶須透過流動裝置內的應用程式登入以登記電子消費券，輪候時間將大大縮短。如非「智方便」現有用戶，須先另行開通「智方便」帳戶，才可用該應用程式登記消費券。

發言人提醒，市民仍可利用申領去年現金發放計劃的資料以回答相關保安問題作身份認證；或輸入個人資料並上載身份證複本作身份認證。以上兩個方法並無變更，過程簡便，毋須輪候。