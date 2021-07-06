歐洲議會議員關注《蘋果日報》停刊　港府發信反駁

32名歐洲議會議員上月24日就香港當局拘捕壹傳媒及《蘋果日報》多名高層人員、搜查壹傳媒大樓及《蘋果日報》停刊等事宜，向香港特首林鄭月娥發公開聯署信。香港特別行政區行政長官辦公室日前回覆時重申，任何國家都有權利及義務去捍衞主權及保障國家安全，中國也不例外。

該封由香港特首助理私人秘書鄭朗峰署名、在上周五（2日）發出的信件提到，上述案件涉及勾結外國勢力等，危害國家安全及違反《港區國安法》，重申港府嚴肅應對涉及利用新聞工作為工具勾結外國或者境外勢力，對香港及中國實施制裁或從事敵對活動。

信中反駁，有關行動並非對方所指針對傳媒或新聞工作者，強調香港可自由合法地進行正常新聞工作，無法想像任何專業新聞工作者會串謀作出任何危害國家安全行為。

對於凍結3間與《蘋果日報》相關公司資產一事，信中指行動是根據《港區國安法》第四十三條（三）執行。信中最後提到，《港區國安法》第四條訂明，香港政府依法保護香港居民享有包括言論、新聞及出版自由等權利和自由，重申香港高度自治不會改變，也不會損害香港人根據《基本法》享有的合法權利及自由。

有份聯署、來自德國的歐洲議會議員埃爾奧盧（Engin Eroglu）本周一（5日）在Twitter公開上述信件，指信中內容「一如他們所料」。