雙風迫近　一號風球料今日大部分時間維持

天文台在今日(6日)上午4時15分發出一號戒備信號。天文台指，有兩個熱帶低氣壓在香港約800公里範圍內，可能影響本港，呼籲市民在計劃活動時考慮天氣的轉變。

天文台籲市民採取防風措施，保持渠道暢通，並檢查門窗有無損壞；將堆積在渠道上的樹葉與垃圾清除，低窪地區市民應為防範水浸做好準備；市民也應該停止所有水上活動。海事處則提醒船東、船主及船舶負責人應立即採取防風措施，將船隻妥善地繫固於安全地方。

天文台指，在上午5時，位於台灣南部附近的熱帶低氣壓集結在香港以東約650公里，即在北緯21.8度，東經120.4度附近，預料向西北移動，時速約25公里，大致移向中國東南沿岸。

同時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約770公里，即在北緯15.5度，東經112.5度附近，預料向西北移動，時速約10公里，移向海南島一帶。

位於台灣南部附近的熱帶低氣壓的環流較細小，與其相關的強風會在今天與香港保持一定距離。而位於南海中部的熱帶低氣壓會在今日大部分時間與本港保持超過500公里距離。按照現時對該兩個熱帶低氣壓的預測，一號戒備信號會於今日大部分時間維持。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。稍後狂風驟雨增多及局部地區有雷暴。最高氣溫約32度。吹和緩東風，離岸風勢間中清勁。展望星期三間中有狂風驟雨。本周後期天色逐漸好轉。

今日的最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。