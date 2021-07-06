港府10.6公布新一份施政報告　李家超獲委「資格審查委員會」主席

港府今日(6日)宣布，將於今年10月6日新一份施政報告，今屆政府的任期將去到明年6月底，惟因今屆立法會的任期將於明年1月結束，故選擇如期於10月公布施政報告。政府將去信立法會主席梁君彥說明施政報告日期，屆時會展開公眾諮詢，估計安排30場諮詢會，與市民討論施政期望。

政府續表示，政務司司長李家超獲委任為「資格審查委員會」主席、委任即日生效，負責審查確認行政長官選舉、選委會界別分組選舉及立法會選舉的候選人參選資格。委員會的官守成員包括政制及內地事務局局長曾國衞、民政事務局局長徐英偉、保安局局長鄧炳強；而梁愛詩、范徐麗泰及劉遵義3人則會出任非官守成員。

問及與內地通關的時間表，政府表示明白市民及商界對恢復往來及商業活動的必要性，現正整理一份報告，向港澳辦官員表達強烈訴求，惟暫時仍未有通關時間表。此外，港府會繼續與新加坡研究「旅遊氣泡」，新加坡疫情開始穩定，以及有較高的疫苗接種率，會商討是否兩邊都必須接種疫苗才可往來。

《港區國安法》實施至今已1年，港府認為條文對止暴制亂、恢復社會穩定的成效有目共睹、毋庸置疑，不少人對《港區國安法》抹黑，但經得起考驗。風險來自包括外國政客詆毀國安法，聯同畏罪潛逃的犯罪份子及搞手遠走他國，挑戰政府權威，例如駐倫敦經貿辦事處採取激進行動就是其中的例子。

至於有市民被「違法達義」口號煽動襲警，分析其原因包括未有規管網絡，導致有人散播謠言、仇視特區、違反人性行為，例如謀殺警務人員都響起警號，管有攻擊性武器及槍械及炸彈恐嚇，警務處及特首辦事處都曾收到白色粉末，說明黑色暴力從群眾地面變成隱蔽形式個人化行為，要多方努力，執法會全力調查，執法工作包括網上發表煽動他人作出攻擊警方行為，會建立機制，提升青年人守法意識包括教育。

港府更強調，暴力不應該被允許，教育、廣播、文化、藝術讓不法分子滲透，從而蒙蔽市民良知，市民應該公開譴責暴力，不要被「政府都有責任，或者只有暴政沒有暴力」等歪理矇騙，呼籲、家長、校長、牧者對青年人勸戒，如果有違法行為要向執法部門舉報。政府會繼續疏導及滿足市民經濟民生的訴求，但更需要整個社會向暴力說不，認清暴力就是犯法，香港才可以長治久安。