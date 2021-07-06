消費券登記系統塞車　市民替母申請5次不果　斥當局擾民

5,000元電子消費券前日(4日)起接受申請，惟不少市民批評申請系統「大塞車」。東網收到市民投訴，指早前為家人登記電子消費券時，系統不斷彈出「系統錯誤」的字眼，及後嘗試登記至少5次亦不果，只好致電政府熱線求助，但不獲接聽，狠批當局訊息混亂。政府發言人回覆指，已聯絡當事人了解情況，並正提供協助。

該名市民指出，他在消費券開放申請首日，替數名家人，包括母親、妻子及女兒作登記，初時過程順暢，惟其後為母親登記時，系統卻不斷彈出「系統錯誤」的字眼。他指，已多次檢查所輸入的資料是否正確，及後曾致電政府熱線查詢，但就不獲接聽，狠批當局訊息混亂。

政府發言人回覆東網查詢時指，政府資訊科技總監辦公室的人員已聯絡有關個案的當事人了解情況，並正提供適當協助。發言人又指，當日計劃查詢熱線共收到36宗投訴，主要涉及reCAPTCHA驗證過程、登記程序、查詢熱線繁忙等，正按既定程序處理。市民如因查詢熱線線路繁忙，而未能與熱線職員直接對話，可透過電郵提出查詢，熱線職員在收到有關訊息後會盡快處理。