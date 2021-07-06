茶果嶺村及前高嶺土礦場2期擬改劃　料建6750伙公屋

政府早於2019年及2020年的施政報告中，已提及就茶果嶺村展開以公營房屋發展為主軸的綜合規劃研究，規劃署及土木工程拓展署昨(5日)向觀塘區議會提交規劃研究文件，建議將茶果嶺村重建，並將鄰近的前高嶺土礦場第二期發展項目改劃為「住宅(甲類)8」地帶，兩個項目預計可提供6,750伙公營房屋，預計項目可分別於2031及2030年落成。

根據區議會文件，規劃署及土拓署建議將茶果嶺村約3公頃的「未決定用途」及「綠化地帶」等用地改劃「住宅」，並以地積比率9倍發展。計劃預計會興建6幢住宅大廈，提供約4,500伙，估計可容納1.26萬人，預計可在2031年落成。至於位處山上的前高嶺土礦場，政府早前建議分兩期發展，第二期用作興建公營房屋，預計以地積比率9倍發展，興建3幢住宅大廈，提供約2,250伙，料容納6,400人，預計2030年落成。

另外，署方亦建議在茶果嶺村內預留兩幅共0.84公頃土地，用作興建政府聯用綜合大樓及分區消防局暨救護站，其中綜合大樓設有體育館及公共交通交匯處等。而村內的三級歷史建築「羅氏大屋」則獲建議原址保留。