12港人案黃臨福認企圖縱火　7月26日判刑

12名港人偷越邊境事件，其中1人黃臨福涉及前年旺角警署的縱火案。黃今天（6日）在區域法院承認有意圖而企圖縱火及管有物品意圖損毀財產2罪，案情透露黃曾向人發訊息指「我的志願要燒死班popo，為烈士報仇」。法官姚勳智明言控罪相當嚴重，但考慮到被告年紀故先替他索閱更生、勞教及教導所報告，被告續還押至本月26日判刑。

17歲的被告黃臨福被控於2019年10月14日，在旺角警署外連同林小雄，無合法辯解而企圖用火損壞旺角警署側門，以及同日在其住所內管有3枚汽油彈。同案被告林小雄在去年已承認一項有意圖而企圖縱火罪，被判囚40個月。

案情指案發前一晚，有一批黑衣蒙面示威者以多枚汽油彈襲擊旺角警署正門，警方於是加緊巡邏。案發當日凌晨1時許，身穿黑衣戴帽的被告與林小雄各手持一枚汽油彈，沿太子道西向旺角警署前進。被告與林兩人及後衝向警署側門對面的通菜街，並先後燃點手上的汽油彈再擲向警署側門後逃走。汽油彈落在門外地上爆開，但沒有起火。

有警員目睹及有閉路電視拍到經過，警員截停被告及從其褲袋中搜到一個打火機。被告警誡下稱「因為我好嬲，唔鍾意政府，所以我就掟汽油彈」。警方其後再從被告住所睡房內搜到3枚汽油彈，被告承認屬他所有。警方又在被告的手提電話中發現相關訊息，被告分別曾表示要為烈士報仇、「我要做嘅就係少咗幾多手足，我就係要燒死返幾多popo」，被告亦知道有被捕風險，又向人預告本案的行動，及有找人幫忙拍片等。