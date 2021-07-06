40萬工人疫下失業或開工不足　團體促設臨時援助金

新冠肺炎持續逾年，期間本港經濟受挫，基層生活更見困難。有團體今(6日)指出，現時本港失業率雖回落至6.4%，但仍較疫情前高出一倍，有近40萬名勞工失業或開工不足，批評港府對基層的支援不足，「簡直見死不救」。團體今早到立法會申訴部會見數名議員，要求他們敦促政府設立臨時失業及開工不足援助金，改革在職津貼的申請資格，並加強就業、培訓、經濟及房屋支援。

香港社區組織協會指出，根據最新統計數據，現時本港有近38萬名勞動人口面對失業或就業不足困境，佔總勞動人口高達10%。當局去年尾雖曾向防疫抗疫基金注資64億港元，但只有約10%預算可直接落入僱員手上，其餘補助對象均為牌照持有人及營運者等，批評當局支援不足，不少打工仔因防疫措施而停工，卻不獲任何補償，生活難堪。

協會認為，當局應透過抗疫基金，直接向受強制措施影響生計的僱員發放津貼，而非漠視他們跌入綜援網，或因失業而欠租，其至三餐不繼。協會亦建議放寬職津工時限制，兒童津貼亦應與工時脫鈎，並考慮重推「N無津貼」及保留個人交津計劃，以助基層應對不明朗的經濟前景及租金壓力。