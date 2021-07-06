膝壓休班警胸再打臉　美籍銀行家囚4個月2周

前年12月港鐵銅鑼灣站發生懷疑跳閘事件，一名休班警想追截嫌疑人時，與一名美籍銀行家糾纏，事後該名銀行家被控襲警罪，早前經審訊後被判罪成。裁判官林希維今天（6日）於東區法院判刑時，指案情較同類案件嚴重，被告案發時把警員拉倒地上後，再襲擊警員身體多處，行為暴力，對公共秩序構成嚴重威脅，雖然案發現場沒有人集會示威，但亦增加潛在暴力衝突的風險。裁判官最終判處被告監禁4個月2星期。

36歲美籍被告Bickett, Samuel Phillip，被控於2019年12月7日，在銅鑼灣站近F出口梯間襲擊警員俞樹生。辯方今天再求情時指，被告背景報告良好，一直勤奮工作，至2019年起擔任投資銀行的反貪污部門總監，惟因本案而於今年4月離職。辯方又求情法庭輕判，讓被告可繼續照顧行動不便的母親。

林官今判刑時指，雖然控罪沒判刑指引，但控罪及案情嚴重，被告案發時的行為較案例嚴重，在警員倒地後施襲及使警員多處受傷。林官表示法庭有責任保護正當執行職務的執法人員，故判刑須起阻嚇作用，故將量刑起點訂在4個月，加上事發在繁忙地鐵站，增加潛在暴力衝突的風險，故最終判處即時入獄4個月2星期。

遇襲警員在審訊中供稱，案發時他穿便服乘港鐵上班，到事發地點時見到一名男子跳閘，他上前截停卻遇掙扎，遂取警棍架在對方頸部試圖制服。期間被人拍打背部令其鬆手。跳閘男乘機逃去，他追截無果折返。此時，被告突然出現在他的身邊，打算搶去他握着的警棍，並使出很大力氣拉跌他。被告又用腳跪在他的胸口，出手打他的臉數下，令他面部紅腫、左肩及大腿疼痛。