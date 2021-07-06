「光城者」近半年活躍擺街站　曾有成員涉違國安法被捕

港獨組織「光城者」疑針對本港公共設施，策劃炸彈恐怖襲擊，9名成員被捕。警務處國家安全處高級警司李桂華表示，疑犯今年初開始活躍，會擺街站及派發文宣等。翻查資料，「光城者」有多名成員於今年5月已干犯《港區國安法》被捕。

「光城者」成員有違反國安法的前科。今年5月5日清晨，4名中學生潛入將軍澳保良局羅氏基金中學涉嫌爆竊被警方拘捕，警方其後到其中2人的家中搜查，搜出港獨旗幟及標語，涉嫌違反《港區國安法》，經調查後發現他們為學生組織「光城者」成員，交由警方國家安全處跟進，警方同日再拘捕3人。

當日被捕的7人中，5人(15至24歲)涉嫌干犯「顛覆國家政權」罪被捕。及後，其中疑有份潛入學校的4人，被控入屋犯法罪名，3人早前在觀塘法院提堂，當日裁判官翻閱文件後曾問案件是否涉及國安法，控方認有國安處人員跟進調查。

此外，「光城者」曾於今年1月31日，在旺角奶路臣街近砵蘭街及沙田港鐵站外設置街站，警方其後到場調查後，以涉嫌違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，分別向旺角街站的4男1女(13至24歲)，以及沙田街站的2男2女(15至19歲)分別發出5張及4張定額罰款通知書。