指被誤導購俏江南股份　買方入稟向汪小菲索償

內地知名餐飲集團俏江南（South Beauty）早前就出售公司股份事宜出現糾紛，買方公司早前已入稟向賣股份的俏江南創始人張蘭興訟。繼張之後，她近期正與台灣藝人「大S」徐熙媛鬧離婚的兒子汪小菲，亦於昨日（5日）被買方公司入稟高院民事控告。入稟狀指汪有份促成售賣俏江南股份的交易，且曾向買方提供俏江南的財務狀況文件，最終原告支付約2.86億美元（折合約22億港元）購買股份，部分款項亦存進汪的銀行戶口。但原告其後發現該些財務文件有誇大成分，並認為當中涉及欺騙，故要求法院宣告汪只是以信託形式持有原告的款項，汪不得私下處理該些款項，並要交還及作賠償。

原告分別是La Dolce Vita Fine Dining Company Limited及La Docle Vita Fine Dining Holdings Limited，被告是汪小菲。據入稟狀指，原告於2013年底從張蘭及由她操控的公司購入俏江南的股份，當時被告於俏江南負責管理的職務，且曾於2012年至13年間與賣方公司向原告提供多份文件，包括有關俏江南財務狀況的文件及招股書的草擬文件，其內容顯示俏江南的財務狀況正面。原告相信該些資料屬準確，因而判斷俏江南是內地餐飲業的龍頭，且一直有正面增長。

原告續指，原告最終支付約2.86億美元購入股份，買股款項當中，至少有約3600萬美元（折合約2.79億港元）最終存進被告的銀行戶口內。原告其後發現，被告等提供的財務資料並不準確，並質疑被告虛假地誇大俏江南的價值及過往表現。原告指控被告在事件中涉及疏忽、欺詐及違反誠信，故要求法庭宣告被告只是以受託人身份、代原告管有涉案款項，因此不得對款項作任何處理，並要把款項和由上述行為所得的不當得利退回原告，及向原告作賠償。