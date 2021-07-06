TATP危險性高易爆炸　製造難度低獲恐怖分子「歡心」

TATP化學名稱為「三過氧化三丙酮」，屬白色晶體狀的烈性炸藥，本身只需很少能量便能引爆，由於性質敏感，故此極容易發生爆炸。TATP爆炸時不產生火燄，但能產生連續化學反應，一個TATP分子可產生4個氣體分子，2克TATP便可產生爆炸，數百克更可在不到1秒內產生數千升氣體，其高爆炸性對公眾極為危險，而它近年備受恐怖分子「青睞」，在2005年7月倫敦連環恐襲更成為「主角」，造成至少56人死亡的慘劇。

有化學專家表示，TATP原材料一般在化工舖及化工廠均可購得，加上其價格便宜，製作炸藥的化學合成過程不算複雜，亦不需要特別的器材及設備，種種因素令它成為恐怖分子喜歡選用的炸藥。另外，由於TATP原材料是液體，經多個步驟及加熱後方會變為固體，過程中如溫度太高，則會變成氣體引發爆炸，而不穩定的性質亦令自行製作的過程中易生意外。至於爆炸威力，則要視乎四周的環境而定。

過去反修例風波激起連串示威衝突，當中亦有激進示威者企圖利用炸藥造成大量傷亡。2019年7月，警方在荃灣一個由「香港民族陣綫」成員盧溢燊租用的工廈單位內，搜出約1公斤TATP原材料。盧早前承認一項存有炸藥意圖損害生命或財產罪，今年4月23日被高院法官陳慶偉判監12年，成為自前年反對修訂《逃犯條例》事件至今判刑最重的案件。