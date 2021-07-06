12港人蛇案　9人被控妨礙司法公正今再提堂

12名香港人蛇去年8月企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，當中10人已先後由內地移交香港，除了李宇軒獨自1人分案處理外，其餘9人早前一同被控1項妨礙司法公正罪，案件今天（6日）在區域法院提訊。其中今日承認有意圖而企圖縱火等罪的黃臨福，透過律師表示亦擬在本案亦認罪。法官將他的案件押後至7月26日答辯，當日亦是其縱火案判刑的日子。至於其餘8名被告，則需時索取法律意見及處理法援事宜，故他們的案件押後至9月2日再提訊，9被告續須還押看管。

9名被告依次為廖子文（18歲，無業）、鄭子豪（19歲，技術員）、張俊富（24歲，學生）、張銘裕（21歲，運輸工人）、嚴文謙（22歲，學生）、黃臨福（17歲，無業）、黃偉然（30歲，無業）、李子賢（31歲，測量員）以及郭子麟（19歲，學生）。控罪他們於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即通過導致廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、喬映瑜、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。