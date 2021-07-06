鰂魚涌公園槍殺案　被告兄指被告常覺被親戚算計

女子詹心桀疑因外祖母遺產分配問題槍擊4名親戚，造成2死2傷之案件，今天（6日）繼續在高等法院審訊。被告哥哥透露，被告在母親去世後時常向他發負面訊息，並認為自己被親戚算計，自己會遭遇不幸，曾對兄長表示「如果我有咩事，不必告知阿姨舅父佢哋」、「實在累了，無法為媽媽做到，很想念媽媽」。而被告亦曾因中毒入院，她堅持自己被人落毒，一度向哥哥交代身後事。

47歲女被告詹心桀（原名魏朝霞），被控於2018年6月26日至27日，在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬(80歲)及其四舅父詹鎮基(62歲)，及意圖使二舅父詹前駒(72歲)及三姨詹小慧(60歲)身體受嚴重傷害而向兩人射擊。

被告哥哥魏敬東續作供，指被告在母親的骨灰龕位旁邊為自己預留了位置，上面除了刻上「詹心桀」的名字，還有被告的照片。魏敬東表示自己見到該龕位時感覺「好突然、好意外、唔理解」。魏同意被告曾向自己交代「如果我有咩事，將我安放喺媽媽身邊，我授權你咁做」，並已準備好相關文件。魏敬東又透露，被告在母親去世後，常認為親戚在計算自己，他曾聽過被告引述亡母所講，三姨詹小慧有幫被告母親管理部分資產及投資，但可能詹小慧未有將數目交代清楚，導致被告曾在網上指控三姨。為此魏敬東有幫三姨傳訊息給被告，三姨曾表示「你覺得他們為什麼要算計你⋯⋯沒有證據的事不要再想⋯⋯而且三姨不是說沒有大陸投資的事情，連大陸也很少去，更不用說投資」

對於被告的想法，魏敬東表示「又唔係話佢（被告）無任何理據就咁講，只不過佢嗰啲理據其實唔係理據」。他指被告也有在網上指控他，說他侵吞母親的財產。他解釋他曾在深圳置業，而該物業「有寫啊媽個名」，被告認為出售該物業後，利潤應該要由她保管。