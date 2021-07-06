疫下壓力升在職女性「滿腹委屈」　逾半人一周排便少3次以上

疫情下工作及生活壓力大增，就連排便習慣亦受影響。本港目前有194萬名在職女性，有調查對比疫情前，有逾20%職業女性的大便次數減少，當中超過50%人每周少了3次以上。超過80%職業女性認為疫情下工作壓力增加、運動時間減少，有醫生指這些因素均會增加便秘機會，建議女士每小時飲1次水及3小時如廁一次，並要多走動，避免久坐。

香港醫療護理發展協會及香港腸胃動力學會，早前委託「香港醫護市場調查及策劃」於5月派調查員到81間企業進行問卷調查，共收集181份問卷。根據調查結果，對比新冠肺炎爆發前，22.1%受訪者大便次數減少，52.5%每周少了3次以上。次數方面，30.9%人大便平均所需的時間較疫情前長，當中過半數人比疫情前長了5至10分鐘，長超過10分鐘的有28.6%。

香港醫療護理發展協會顧問腸胃科專科醫生周泰年表示，一日3次至一星期3次排便，每次時間在5分鐘以內就屬於正常。成年人的便秘大多數是不良的生活習慣引起，包括壓力。缺乏運動、膳食纖維及水分攝取不足、常常忽略便意等習慣亦是成因。香港醫療護理發展協會會長汪國成則指，疫情期間，不少在職女士都轉為在家工作，日常走動減少；部分人面臨減薪、工作削減人手致工作時間增加等問題，亦令壓力上升。

香港腸胃動力學會榮譽秘書腸胃肝臟專科醫生施蘊知指出，女士比男士更容易有便秘，源於女性賀爾蒙較男性賀爾蒙更容易影響腸臟蠕動。她建議女士設立飲水和去廁所的時間，並避免長時間坐着。女士亦可在家鋪一塊瑜伽墊，每天做簡單的拉伸運動和肌肉鍛煉；排便時輕微抬高雙腿以助排便；多進食高纖維食物如燕麥和乾豆。