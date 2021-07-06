屯門藍地擬建逾2萬伙公屋　區議員請願要求完善發展配套

有區議員今日在屯門區議會開始前向發展局遞信表達對發展計劃的關注。

政府提出計劃在屯門新慶路和康寶路興建大型公營房屋，預計提供逾2.1萬個單位，讓約6萬人居住，加上正在興建的屯門54區兩個大型公屋計劃，未來屯門西北居民人口預計增加十多萬。有區議員今日(6日)在屯門區議會大會開始前向發展局遞信表達關注，要求完善配套及充分諮詢。

屯門區議員賴嘉汶指出，屯門西北區人口急速增加，對附近居民影響重大，而新慶路、康寶路一帶為未發展土地，收地賠償及安置問題將是持份者的一大關注，惟該計劃提出的時間表緊湊，目標在短時間內落成逾2.1萬個單位，有不少居民表示擔心配套未能同步落地執行。

賴續指，加上交通配套未能配合，現時藍地交匯處已不勝負荷，經常出現嚴重擠塞，情況蔓延至屯門醫院、屯門公路，影響全屯門區居民，日後出入的主要交通通道仍要依賴藍地交匯處，不僅無法起分流作用，勢必令塞車問題不可收拾。

賴又指，屯門區社區設施長期不足，人口增加令社區設施更加供不應求，尤以屯門醫院的負荷最為嚴重，建議因應屯門西北區多個大型發展計劃，區內急需興建智能停車場、政府綜合服務大樓、私家醫院及安老院舍等社區設施，以滿足市民需要。