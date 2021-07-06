鄧炳強呼籲市民齊聲譴責恐怖活動　令支持恐襲者成「過街老鼠」

近日發生多宗與恐怖活動有關事件，甚至有人美化及淡化，保安局局長鄧炳強在立法會再次譴責有關行為，支持者甚至會演變成參與恐佈活動，最終影響會是香港社會，呼籲市民齊聲譴責恐怖活動，要令有關人士成為「過街老鼠」。

保安局局長出席鄧炳強出席立法會保安事務委員會會議時，被多名議員議員問到近日發生的多宗恐佈活動，甚至有人美化兇徒，政府有何方法防範，鄧譴責有人美化及企圖淡化事件，支持有關行為的人，市民亦要發聲譴責，要令支持者成為「過街老鼠」。至於案件要由有組織罪案及三合會調查科還是國安處調查，則要視乎情況而定。

他批評有法律學者指市民悼念出於同情的講法，認為是非常危險及不道德，因為同情者可能會變成支持者，支持者會演變成參與恐怖活動，令香港充滿血腥，最終受害是社會，他指「希望他晚上瞓得著」。

鄧提到，23條立法愈快完成愈好，但指涉及7個範疇，並指由2019年至今，在社會發生暴力或針對國家安全事件，政府需要再審視，相信在本立法年度未能完成相關工作。另外，鄧炳強亦為候選人資格審查委員會（資審會）的其中一名成員。他指，會公平公正執行資審會的工作。