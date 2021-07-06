首宗違國安法案　控方專家指對「光時」理解不因學歷有異

23歲青年唐英傑涉嫌違反《港區國安法》，駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線、並撞傷3名警員之案件，今（5日）繼續在高院審訊，由控方專家證人、嶺南大學歷史系教授劉智鵬接受辯方大律師盤問，就「光復」等詞語的意義作辯論。

辯方在盤問劉智鵬教授時指出，被告唐英傑的中文科及中國歷史科的教育程度一般，他與梁天琦對於文字的歷史認知會有差異。劉不同意，指一般人使用文字時，毋須像歷史學家般去了解字彙的形成，文字自有約定俗成的意思及用法，並指任何人對於「光復香港 時代革命」口號應會有相同的理解。

辯方又提及，前年7月27日發生的「光復元朗」示威，當日劉教授有陪同嶺大校長及副校長到現場。劉表示他們並非參與者，僅在現場逗留45分鐘，以探望該處的嶺大學生。辯方遂問，「光復元朗」的主題是否表示要將元朗從香港分裂出來。劉回應不清楚組織者有何打算，但「光復」一詞意思不變，可解釋為「要攞返元朗」。

其後控方傳召高級督察張偉文，他負責分析「光時」口號在2019年6月9日至2020年7月1日期間，所出現的次數及情況。控方在庭上讀出其報告，指「光時」口號在該時段共出現218日，並且伴隨暴力違法事件、分裂國家及顛覆國家的行為。