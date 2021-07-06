下周四起會展辦教育及職業博覽　提供逾2600個職位空缺

教育及職業博覽將在下周四至日（15至18日）舉行。

由香港貿易發展局主辦的第30屆教育及職業博覽，將於下周四至日（15至18日）於會展舉行。博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，有來自14個國家及地區約800家機構參與，包括教育機構、專業學會及公私營機構等，更有機構舉行即場招聘，提供逾2,600個就業機會。

今年博覽設有四大主題職業日，每天重點介紹相關行業的就業趨勢。首天（15日）主題為「建造職專發展」，屆時香港建造學院講師及畢業生將親身分享建造業人力需求及前景交流。翌日（16日）是由機電工程署及香港機電業推廣工作小組合辦的「機電工程」日，將邀請業內人士分享機電行業的未來發展。

第三天（17日）為「技能」日，職業訓練局透過不同講座介紹室內設計、網頁設計等不同範疇的專業知識和技能，提供更多升學或進修途徑；最後一天（18日）「醫護就業簡介」日，由醫護代表分享工作經驗，講解醫療和護理人員的入職途徑及要求。

另外，多個機構如機電工程署及香港青年協會等均會在場分析行業現況、前景、入行途徑及職位分布等。「招聘廣場」聯同多家求職平台及公私營機構合作，到場進行招聘，預計所有參展商將帶來超過2,600個就業機會，當中包括暑期工及短期實習機會。

博覽期間亦有超過90場活動，包括各類升學講座和行業研討會、移居資訊講座、海外工作假期講座、內地工作經驗分享會及見習管理人員培訓計劃招聘講座等。