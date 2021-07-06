議員憂劏房租管變「無牙老虎」　團體促訂起始租金降加租幅度上限

劏房租務管制討論已久，政府於今日（6日）終於公布了相關的法例詳情，並會於今月提交至立法會首讀，當中包括加租幅度以15%上限「封頂」、設立「2+2」的優先續租權等。有團體對此則回應指，期望能夠進一步降低加租幅度至10%為上限，以及希望政府日後可訂立起始租金。有議員亦表示，政府應交代在收集數據後，何時可訂立起始租金，又擔心部門執法不足會令條例變成「無牙老虎」。

公屋聯會在政府公布劏房租務管制的法例詳情後回應指，期望立法會之後在審議法例上，能夠進一步考慮降低至10%的上限，以保障基層市民的租住權。而立法會議員鄭泳舜亦表示，15%加幅仍屬太高，因過去10年有幾年劏房租金升幅介乎在10%至15%，甚至上升至逾20%，其政黨認為應按房署近兩年加租幅度，將上限下調至10%，否則將會就此提出修訂案。

至於起始租金方面，公屋聯會指出由於法例規定業主與租客雙方需要簽署書面的標準租約，而有關數據會用於日後訂定起始租金的水平，惟因政府仍未有相關時間表，該會期望政府能夠作出承諾，對起始租金作出研究，以進一步完善劏房租管的保障。

就執法監管方面，鄭泳舜則指過去因部門執法不足，令條例變成「無牙老虎」，故建議政府交代部門將加派多少人手處理投訴，及訂立承諾服務時間等。他亦建議政府主動出擊，調查劏房業主與租客簽訂標準租約後，是否已打釐印，不應只等待租戶投訴。