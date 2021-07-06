2年洗錢18億港元　2家庭4人囚25.5至84個月

5名分別來自兩個家庭的男女，在11年前開始用10個銀行戶口，於兩年間清洗高達18億港元的犯罪得益，因而被控共13項洗黑錢及串謀洗黑錢罪。他們今年4月起於高等法院受審，至6月被判全部罪名成立，押後至今天（6日）判刑。但今天其中一名王良海因病缺席，法官將其判刑押後至下周二（13日），而其餘4人則被判處監禁2年1個半月至7年。

5名被告依次為30歲女子吳麗沙、59歲女子陳麗霜、41歲女子肖娜容、30歲肖友泉及41歲王良海。其中陳麗霜是吳麗沙的母親；肖娜容是肖友泉的胞胏，亦是王良海的妻子。13項控罪在2010年6月至2012年5月發生，涉及共10個銀行戶口，包括屬明豐貿易公司（下稱明豐）及萬益貿易公司（下稱萬益）的帳戶，全案涉款合共約18億港元。控方證供顯示，明豐和萬益分別是由吳麗沙和肖娜容成立，而其他被告亦有份處理兩公司戶口的提存。

今天王良海因病未有到庭，其判刑押後至下周二進行。法官陳慶偉在為另4人判刑時表示，在本案串謀洗黑錢與洗黑錢罪的罪責相同，即使被告不是親自處理戶口提存，而是交由他人處理，罪責亦沒因此降低。法官接納首被告吳麗沙只是為每月1萬港元報酬而處理該些款項，並非主腦。她為少少利益身陷囹圄，且令家人痛失所依，法官亦感「甚為不幸」。但法官認為吳確是為他人經營「地下錢莊」，在考慮到洗錢方法並不複雜，相信她不知黑錢所涉之罪行詳情，但洗錢涉及跨境元素，法官決定判她監禁7年。

第2被告陳麗霜方面，法官指陪審團裁定知道涉案款項屬犯罪得益，在考慮涉款金額及犯罪時間等因素後，原應判監4年3個月，但鑑於她是受女兒、亦即首被告影響，因信任女兒而開戶口犯案，且相信她並無額外得益，故把刑期減半至2年1個月15日。在判刑期間，首次被告兩母女一直哭泣，其中次被告更哭至站不穩要懲教署職員攙扶，判刑程序亦因此被打斷。法官須向兩人表示：「唔好喊住好唔好，你哋再喊我就唔判住。」

至於第3被告肖娜容及第4被告肖友泉兩姐弟，法官指2人是涉案戶口的實際營運及操作者，且有從中獲益，決定判他們監禁6年半。

負責本案的東九龍總區重案組3B隊主管高級督察沈灝旻在判刑後會見傳媒，表示警方歡迎本案裁決，並指判刑可以起到一定阻嚇作用。沈重申洗黑錢是嚴重罪行，任何人利用銀行戶口洗黑錢，不論有沒有得益，均屬違法。沈又提醒市民在求職或投資時，如需要在網上提交資料、或遇任何人要求開納銀行戶口，都必須審慎處理，了解提供資料或開戶目的，以免誤墮法網。