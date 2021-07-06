兩食肆爆集體食物中毒　食安中心揭涉事生蠔來自同一英國生產商

銅鑼灣岩鹽日本料理及沙田萬怡酒店的「MoMo Café」，日前有食客進食生蠔後爆發集體食物中毒，食物安全中心今日(6日)公布，近日有數宗食物中毒個案，均曾分別於上述兩食肆進食生蠔，調查發現該兩間食肆均曾出售由同一本地供應商提供產自英國「Whitstable Oyster Company」的生蠔。中心同時接獲英國食物標準局的通報，該公司的生蠔疑受到諾如病毒污染，要求業界暫停進口及在港出售上述生蠔。

食安中心表示，已要求有關供應商及食肆即時停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況，業界亦應停止使用或出售有關產品。中心發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體（例如諾如病毒）、化學污染物或天然毒素，這些物質便會在蠔的體內積聚。無論蠔是在哪個季節或水域捕撈，吃蠔本質上存在食物安全風險。

中心指會通知英國當局，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動。