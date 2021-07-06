政府研設航空博物館　展出曾赴四川救災退役機

保安局研設航空博物館，處置退役政府飛行服務退役飛機。政府飛行服務隊將有5架直升機退役，包括2架海豚直升機及3架超級美洲豹直升機，其中一架更曾赴內地四川參與地震救災，保安局研究倣效警察及消防博物館，設立航空博物館，擺放退役飛機予市民參觀及介紹本港航空歷史。

保安局副局長區志光出席立法會保安事務委員會時，提到政府飛行服務隊將有5架直升機退役，包括2 架海豚EC 155B1型直升機及3架超級美洲豹AS-332 L2型直升機，香港科學館有計劃將退役單引擎訓練機作長期展覽用途，該館亦希望一併加入退役海豚型直升機作展覽用途，區表示歡迎及支持計劃。

過往退役飛機會在二手市場放售，售價會歸入庫房，區指出，現時面對全球經濟不景，未必有二手市場承接，局方會考慮將其中一架退役機放在啟德跑道公園展覽，他又表示香港專業教育學院及香港高等教育學院都表示有興趣接收退役飛機，作為實體教學用途。

議員容海恩提到本港可設立航空博物館，以作為市民參觀及展覽用途，區表示支持有關理念並會研究，尤其是在2008年曾赴內地四川參與大地震救災工作的超級美洲豹直升機，貢獻良多，而展示的退役飛機可讓市民感受政府飛行服務隊的救援、救災及支援工作。