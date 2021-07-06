政Whats噏：梁美芬任主角拍微電影　批政府官僚礙科技發展

曾開金口展歌喉嘅經民聯議員梁美芬(Priscilla)，呢排又有新搞作啦！話說佢今次就首度擔任女主角拍微電影，穿越到未來，仲遇到同自己一模一樣嘅機械人，原來佢係想討論人工智能對未來社會帶嚟危機啊。講到科技發展，Priscilla都忍唔住批評政府思維冇前瞻性，官僚制度阻礙科技產業鏈發展，令香港新興專業產業發展落後。

Priscilla今日(7日)話喺沉重社會氣氛下，希望可以帶啲新意思，所以就同少數族裔團隊合作，花半年時間製作咗呢套微電影，再加上4集清談節目，向公眾講解現時有關太空法律真空問題及外太空競賽等議題。佢更用咗9個月時間，物色啱心水嘅機械人，希望製作團隊望住機械人可以激發構思。佢笑指今次係佢嘅「處女作」，話自己都幾入戲，好多時都係「一take過」，所以只係用咗2日左右就完成拍攝，仲透露滿腦子都係「點子」，唔排未來再獻唱。

佢喺微電影入面亦有重提2019年喺立法會提出嘅議員議案，要求政府修例監管人工智能電腦同機械人收集資料嘅情況。不過佢就話至今未獲政府正視，批評政府欠前瞻性，對時代轉變及未來危機缺乏意識。佢話香港新興產業發展落後，金融科技產業方面，唔少攻讀相關學科嘅本地畢業生，乏發展機會需轉行賣保險，強調政府不但要做好維護國家安全工作，更應該發展新興產業。